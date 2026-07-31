В Смоленской областной детской больнице строят новый корпус на 153 койки

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В Смоленской областной детской клинической больнице продолжается строительство нового шестиэтажного лечебного корпуса. Объект рассчитан на 153 койки, здесь разместятся четыре операционные, отделение детской онкологии и гематологии на 20 коек, а также отделения хирургии, травматологии и оториноларингологии. Строительная готовность составляет 83%.

Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Завершены работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, облицовке стен и полов плиткой, установке дверей. Сейчас ведутся монтаж внутренних электрических сетей, вентиляции и системы медицинских газов, устройство фасада. Уже установлено рентген-оборудование и оборудование стерилизационного отделения, ожидается монтаж компьютерного томографа.

В отделении реанимации внедрена концепция «тихой реанимации»: все сигналы приборов выводятся на центральный пост медсестёр, а в палатах пациенты не слышат звуков. Это снижает уровень стресса у детей. В операционных установлены современные консоли для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками. Впервые в области в больнице появятся специализированные койки для нейрохирургии с высокотехнологичным оборудованием.

Новый корпус примыкает к основному зданию. В следующем году планируется ремонт и в старом корпусе. Губернатор поручил установить информационный навигационный стенд, обновить освещение, скамейки и дорожки на территории, а также оборудовать фасад архитектурной подсветкой. Завершить строительство и открыть корпус планируют в этом году.

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