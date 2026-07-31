Участнику СВО из Смоленской области выплатили 400 тыс. руб. после вмешательства прокурора

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Участник специальной военной операции обратился с жалобой на нарушение социальных прав в ходе личного приёма прокурора Смоленской области Александра Спицына. Мужчина получил ранение при выполнении боевых задач, однако ему отказали в дополнительной единовременной выплате из-за отсутствия сведений о тяжести увечья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура не согласилась с отказом и обратилась в суд. Суд удовлетворил требования, и в результате вмешательства надзорного ведомства военнослужащему перечислили положенную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской областной больнице завершили капремонт отделения реанимации.