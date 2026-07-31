В Смоленской областной больнице завершили капремонт отделения реанимации

Фото: Правительство СО.

В Смоленской областной клинической больнице завершён капитальный ремонт отделения реанимации в корпусе №7. Модернизация охватила полный цикл работ — от замены инженерных систем до финишной отделки. Палаты оснащены новой мебелью, включая функциональные электрические кровати с дистанционным управлением. Установлена современная навигация, которая помогает персоналу и пациентам быстро ориентироваться в отделении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Также обновлена лаборатория: она оснащена современным оборудованием, что позволит сократить время получения результатов и повысить точность диагностики. На следующей неделе врачи начнут работу в обновлённых помещениях.

Губернатор Василий Анохин отметил, что областная больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра, где каждый пациент может своевременно получить качественную высокотехнологичную помощь.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской областной детской больнице строят новый корпус на 153 койки.