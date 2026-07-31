В Смоленском Поозерье прошли Всероссийские соревнования по ориентированию

Фото: Минспорт Смоленской области.

С 22 по 26 июля в Национальном парке «Смоленское Поозерье» прошли 39-е Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, посвящённые памяти выдающегося путешественника Николая Пржевальского. Турнир собрал более 400 спортсменов со всей России, которые состязались в живописных ландшафтах парка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Программа включала три дня борьбы: 24 июля — кросс-классика с общим стартом, 25 июля — кросс-лонг, 26 июля — многодневный кросс. В мужской элите победу одержал Марк Тутынин из Владимирской области. Вторым стал Алексей Бортник из Москвы, третьим — Андрей Шувалов из Тверской области. Среди женщин весь пьедестал заняли смолянки: первое место — Елизавета Макаренко, второе — Анна Селезнева, третье — Алия Ситдикова.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Соревнования не только подтвердили статус Смоленской области как одного из ведущих центров спортивного ориентирования, но и послужили площадкой для подготовки сборных к предстоящим стартам. Дистанции Приза Пржевальского всегда становятся настоящим испытанием для сильнейших».