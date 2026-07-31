В Смоленской области на выходных ожидается жара до +31°

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По прогнозам синоптиков, 1 и 2 августа в дневные часы на территории Смоленской области ожидается жара — воздух прогреется до +31°.

В субботу, 1 августа, сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южной четверти, 2–7 м/с. Температура по области ночью составит от +10° до +15°, днём — от +26° до +31°. В Смоленске ночью — от +12° до +14°, днём — от +28° до +30°. Атмосферное давление — 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

МЧС рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду из натуральных тканей, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытых машинах.