В Смоленском округе начали укладывать финальный слой на дороге к Высокому Холму

Фото: Смоленскавтодор.

В Смоленском муниципальном округе продолжается ремонт участка автомобильной дороги Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — Рожаново — Высокий Холм. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость участка — 3,3 км.

Специалисты СОГБУ «Смоленскавтодор» уже выполнили устройство выравнивающего слоя и приступили к финальной стадии — укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что мастер из Вязьмы победила в конкурсе «Туристический сувенир» с «Смоленским коником».