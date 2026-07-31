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НовостиОбщество31 июля 2026 10:32

В Смоленском округе начали укладывать финальный слой на дороге к Высокому Холму

Источник:kp.ru
Фото: Смоленскавтодор.

Фото: Смоленскавтодор.

В Смоленском муниципальном округе продолжается ремонт участка автомобильной дороги Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — Рожаново — Высокий Холм. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость участка — 3,3 км.

Специалисты СОГБУ «Смоленскавтодор» уже выполнили устройство выравнивающего слоя и приступили к финальной стадии — укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что мастер из Вязьмы победила в конкурсе «Туристический сувенир» с «Смоленским коником».