Фото: из личных архивов Анастасии Романенко и Карины Филатовой.

Две смолянки завоевали награды на Международном детском Медиасаммите во Всероссийском детском центре «Океан». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ученица смоленского Лицея Кирилла и Мефодия Анастасия Романенко завоевала Гран-при в треке «Новости». Её авторский материал, посвящённый Году единства народов России, выделился среди более чем тысячи заявок искренностью и глубиной раскрытия темы. Студентка Смоленской академии градостроительства и архитектуры Карина Филатова заняла первое место в треке SMM и стала резидентом Новой Школы Медиа от ВКонтакте.

В Медиасаммите участвуют более 130 юных журналистов, блогеров и контент-мейкеров из семи стран. Конкурсный отбор прошли свыше 1000 заявок. Участники осваивают интернет-журналистику, работу в соцсетях и создание видеоконтента. Среди экспертов — ведущие федеральных каналов, блогеры и специалисты по искусственному интеллекту.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Победы представителей Смоленской области — это не только личное достижение, но и повод для гордости всего региона. Успех юных смолянок подчёркивает высокий уровень школьного медиаобразования».

Завершится Медиасаммит освещением Международного фестиваля «Дети мира». Организаторами выступают «ЮНПРЕСС» и «Лига юных журналистов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области на выходных ожидается жара до +31°.