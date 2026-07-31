Фото: Центр поддержки экспорта Смоленской области.

«Вяземский» пряник получил сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра по направлению «Надёжность». Историческое лакомство, известное с XVII века, подтвердило высочайшее качество и уникальность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Это символ возрождения и признания многовековой истории нашего региона. «Вяземский» пряник – это часть нашей культурной идентичности, напоминание о мастерстве предков и высоком качестве продукции».

История пряника уходит корнями в XVII век. Он отличался миниатюрными размерами и характерными буквами «ВЯЗ» на поверхности, его дарили императорскому двору. После революции рецептура была утеряна, производство прекратилось. Лишь спустя столетие «Вяземский хлебокомбинат» возродил старинную рецептуру.

Сегодня предприятие выпускает три вида пряников — с миндалем, цукатами и арахисом. Секрет вкуса — в технологии «битого» теста, которое отбивают деревянными колотушками, и в натуральных ингредиентах: мёде, орехах и пряностях.

Гендиректор предприятия Нина Антонова подчеркнула: «Сертификат поднимет уровень авторитета производителя, позволит сделать продукцию более узнаваемой и открывает горизонты для экспорта».

Центр поддержки экспорта Смоленской области помогает компаниям осваивать внешние рынки. Сейчас совместно с предприятием формируется экспортная стратегия для Беларуси.