Фото: Спортивная школа имени А.И. МАКСИМЕНКОВА

С 23 по 26 июля в Москве прошёл Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу». Воспитанники Спортивной школы имени А.И. Максименкова из Починка Смоленской области показали выдающиеся результаты, завоевав полный комплект наград.

В младшей возрастной группе (10–12 лет) серебро взял Станислав Дюндиков в категории до 35 кг, бронзу — Дмитрий Булгаков в категории до 49 кг. Среди спортсменов 13–17 лет золото завоевал Денис Быстренков. Руслан Борисов вошёл в шестёрку сильнейших, соревнуясь с 24 ведущими тяжелоатлетами страны.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Завоевать полный комплект медалей на таком представительном турнире — это огромное достижение, которое говорит о высоком потенциале смоленского спорта. Уверен, что достижения тяжелоатлетов станут не только личным успехом, но и вдохновят новое поколение молодых спортсменов».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что «Вяземский» пряник получил сертификат «Сделано в России».