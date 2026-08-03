За сутки в Смоленской области горели автомобили, трава и дом

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области ликвидировали несколько техногенных пожаров и два дорожно-транспортных происшествия. Сводку происшествий предоставили в региональном управлении МЧС.

В Рославльском округе в деревне Павловка горел легковой автомобиль, а в районе села Остер — сухая трава на площади 5 гектаров и торф на 0,8 гектара. На тушении работали четыре сотрудника МЧС и две единицы техники. В Кардымовском округе на трассе М-1 произошло возгорание в здании временного пребывания, повреждено перекрытие на площади 1 квадратный метр — огонь потушили до прибытия пожарных. В Вяземском округе в селе Семлево горел легковой автомобиль. В Смоленске на территории ГСК «Автомобилист» загорелся мопед в гараже, а на улице Черняховского произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном доме.

Дважды пожарные выезжали на тушение мусора и порубочных остатков.

На дорогах зафиксированы две аварии в Дорогобужском округе в районе деревни Василисино: в 11:00 опрокинулся грузовой автомобиль, пострадали два человека; в 13:51 столкнулись два легковых автомобиля — пострадавших нет. На обоих ДТП работали сотрудники МЧС.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.