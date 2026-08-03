Губернатор подвёл итоги недели: реставрация Крепостной стены, новый корпус детской больницы и развитие допобразования

Фото: Правительство СО.

Губернатор Василий Анохин рассказал о ключевых событиях и задачах.

В ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсуждались внедрение современных методов управления городской средой, цифровая трансформация строительного комплекса и ЖКХ. Соглашение об этом было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

На заседании Правительства области обсудили дополнительное образование детей. В регионе работают 191 центр «Точка роста», школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк и центр «IT-куб» в Смоленске. Ключевую роль в выявлении талантов играет центр «Смоленский Олимп». Поставлена задача ввести в каждой школе еженедельное планирование внешкольных мероприятий.

Продолжаются работы по сохранению Смоленской крепостной стены — проект реализуется по поручению Президента России при поддержке Минкультуры. Реставрируются башня Волкова и I прясло, разрабатывается документация для башен Бублейка, Копытенская и прясла XXV. Также по решению Председателя Правительства Михаила Мишустина реставрируется Католический костёл — выполнено 90% противоаварийных работ.

Осмотрен ход строительства лечебного корпуса Смоленской областной детской клинической больницы. Шестиэтажный корпус на 153 койки с четырьмя операционными, отделениями онкологии, хирургии, травматологии и оториноларингологии. Готовность — 83%, завершить строительство планируется в этом году, в следующем — ремонт старого корпуса.

В областной клинической больнице завершён капремонт отделения реанимации в корпусе №7 и масштабно обновлена лаборатория с современным оборудованием для повышения точности диагностики.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что за сутки в Смоленской области горели автомобили, трава и дом, а также случились два ДТП в Дорогобужском округе.