Глава Смоленска подвёл итоги недели: благоустройство сквера Шеина, архитектурная подсветка и целевое обучение

Фото: администрация г. Смоленска.

лава Смоленска Александр Новиков рассказал об основных результатах прошедшей недели.

Продолжается благоустройство сквера имени Шеина и прилегающей территории у крепостной стены. На участке от башни «Орёл» до башни «Веселуха» строят пешеходный настил площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Деревянная дорожка плавно перейдёт в классический тротуар с подпорной стенкой. Уже смонтирована часть свай, прокладывается кабельная линия, скоро появятся фонари. Подготовлено покрытие для детского комплекса «Драккар у причала» — площадки в виде корабля викингов.

Завершена архитектурная подсветка здания на улице Ленина, 6/1. Теперь вечерний облик центральной улицы стал гармоничным. Продолжается установка световых панно на опорах — они уже появились на Московском шоссе, площади Победы, улице Тенишевой и проспекте Гагарина. Всего до конца года планируется установить 930 таких конструкций.

На пересечении улиц Кирова и Черняховского появился небольшой сквер с дорожками, урнами и фонарями. На месте стихийных троп теперь уютное пространство для прогулок.

Приёмная кампания в самом разгаре. В этом году в школы Смоленска придут семь выпускников СмолГУ, обучавшихся по целевым договорам — молодые учителя начальных классов, истории, математики, биологии и химии. На новый учебный год планируется заключить 77 целевых договоров. Это важный шаг в решении кадрового вопроса в образовании.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что хоккейный «Славутич» стартовал с победы в Кубке Руслана Салея.