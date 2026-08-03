В Смоленской области прошел фестиваль «Гнёздово-2026»

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник.

На территории музея-заповедника в Смоленском муниципальном округе завершился XIV Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2026». Мероприятие организовано Смоленским государственным музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области.

Фестиваль собрал более 450 реконструкторов из 31 города России и Республики Беларусь. Для участников были оборудованы три тематические зоны: историческая, центральная и фольклорно-этнографическая. Гости могли погрузиться в быт и культуру Средневековья: увидеть массовые сражения на ристалище, посетить мастер-классы по чеканке монет, кузнечному делу, гончарству и ткачеству, научиться стрелять из лука и метать копьё.

В первый день прошли торжественное открытие, парад клубов и массовые боевые состязания. Завершился день театрализованным представлением «Путешествие Ибн Фадлана» с участием корабля «Слейпнир» — реплики судна из норвежского кургана Гокстад. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

2 августа посетителей ждали турнир по настольным играм, соревнования «щит-меч», метание копья, массовые сражения, дефиле исторических костюмов и выступления фольклорных коллективов. Для детей провели мастер-классы по выпечке медовых пряников.

«Гнёздово-2026» — уникальная возможность познакомиться с древней историей, увидеть легендарное Гнёздово и стать частью большой исторической реконструкции.