В Смоленске судят «дроппера», продавшего данные карты за 5 тысяч рублей

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По версии следствия, в сентябре 2025 года 20-летний обвиняемый, находясь в Смоленске, за вознаграждение в 5 тысяч рублей передал соучастнику данные своей банковской карты, расчётного счёта, а также ПИН-код и CVV-код, позволяющие дистанционно управлять счётом. Впоследствии с использованием этих данных совершались неправомерные операции: на счёт поступили 345 тысяч рублей, похищенные у жительницы Республики Саха (Якутия) путём дистанционного мошенничества.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 города Смоленска для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области пройдёт фестиваль IT и бизнеса «Табтабус».