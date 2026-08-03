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НовостиОбщество3 августа 2026 10:40

В Смоленском округе зампред Госдумы оценил рост производства на «ЮНИПРОФ»

Источник:kp.ru
Фото: Алла Владимирова.

Фото: Алла Владимирова.

Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков в ходе рабочей поездки в Смоленский муниципальный округ посетил предприятие ООО «ЮНИПРОФ». Он назвал компанию ярким примером успешного развития отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Бабакова, динамика компании впечатляет: если в 2024 году объём отгруженной продукции составил почти 1,9 млрд рублей, то по итогам 2026 года ожидается превышение 2,4 млрд рублей. «Такие цифры — результат грамотной работы коллектива, постоянного обновления производства и правильной ориентации на российский рынок», — подчеркнул зампред Госдумы.

Особое внимание политик уделил социальной роли предприятия. Около 350 рабочих мест с достойной зарплатой и полным социальным пакетом — важный вклад в благополучие региона. Также отмечена помощь участникам СВО, поддержка соцучреждений и благотворительных проектов.

«Убеждён, что сильная экономика начинается именно с регионов. Именно здесь, на таких предприятиях, формируются доходы бюджета и укрепляется экономический суверенитет России», — заявил Бабаков.