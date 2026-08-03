4 августа в Смоленской области ожидается до +29°

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 4–9 м/с. Температура по области ночью — от +10° до +15°, днём — от +24° до +29°. В Смоленске ночью — от +11° до +13°, днём — от +25° до +27°. Атмосферное давление — 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

МЧС рекомендует купаться только в разрешённых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленском округе зампред Госдумы оценил рост производства на «ЮНИПРОФ».