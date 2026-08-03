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НовостиОбщество3 августа 2026 12:29

Жительница Озёрного отдала мошенникам 7,8 млн рублей из-за "финансирования терроризма"

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отделение полиции по Духовщинскому району обратилась жительница посёлка Озёрный 1961 года рождения. Ей в мессенджере написал якобы сотрудник силового ведомства и сообщил, что её деньги нужно сдать для проверки на причастность к финансированию террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Испуганная женщина перевела на неустановленный счёт более 350 тысяч рублей и передала дроп-курьеру ещё 7,5 млн рублей. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция призывает не обсуждать свои накопления с незнакомцами и не переводить деньги на чужие счета.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 4 августа в Смоленской области ожидается до +29°.