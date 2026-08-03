4 августа в Смоленске отключат воду на трёх улицах

В Смоленске 4 августа с 9 до 21 часа будет отключено холодное водоснабжение в связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию. Об этом сообщили в городской администрации.

Без воды останутся жители домов по улицам Бабушкина (дома 3, 4, 4 к.1, 4 к.2), Шевченко (дома 86, 86 к.1, 86 к.2, 86 к.3, 86 к.4, 86 ст.3) и Попова (дома 1, 1а, 3, 5, 5а).

Для бытовых нужд организуют подвоз воды. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 4 августа в Смоленской области ожидается до +29°.