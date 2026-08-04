В Смоленской больнице №1 ремонтируют хирургию, в Гедеоновке строят корпус на 600 коек

Фото: Правительство СО.

В Смоленской клинической больнице № 1 на улице Фрунзе продолжаются ремонтные работы в здании хирургического корпуса. Капремонт выполняется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». На объекте завершены демонтажные работы, идёт отделка помещений и устройство коммуникаций. Система отопления готова на 80%, ведётся монтаж водоснабжения и водоотведения. Установлены металлические двери и решётки на фасаде, обустроены козырьки входных групп, облицованы ступени крылец. Завершить ремонт планируется в этом году.

Ещё один масштабный проект — строительство нового корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы в посёлке Гедеоновка. Проект реализуется по поручению Президента России. Общая площадь корпуса — 18 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 600 коек и включает 12 стационарных отделений, амбулаторное отделение и судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас ведутся внутренние работы, приобретены материалы для отделки и медицинское оборудование. Строительная готовность — 63%.

Новый корпус обеспечит современные условия для лечения и работы персонала. Его открытие позволит улучшить качество помощи и проводить экспертизы, в том числе для получения лицензий на оружие и прохождения военной службы.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 4 августа в Смоленске отключат воду на трёх улицах.