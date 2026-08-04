За сутки в Смоленской области горел дом, а в шести ДТП никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В деревне Медведки Новодугинского округа горел частный дом. В Вязьме пожарные один раз выезжали на тушение мусора.

На дорогах зафиксировано шесть аварий. В Смоленском округе в районе деревни Станички автомобиль съехал в кювет, в Ярцеве на улице 50 лет Октября и в Смоленске на улице Кольцевая произошли боковые столкновения, на улице 12 лет Октября автомобиль врезался в столб и столкнулся с другой машиной. В Руднянском округе грузовик сбил косулю, в Смоленском округе у деревни Зеньков столкнулись легковой и грузовой автомобили. Пострадавших нигде нет.

На воде происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской больнице №1 ремонтируют хирургию, в Гедеоновке строят корпус на 600 коек.