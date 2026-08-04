В СОКБ впервые провели лазерную операцию на слёзных путях

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В Смоленской областной клинической больнице впервые в регионе выполнена лазерная антеградная дакриоцисториностомия — высокотехнологичная операция на слёзных путях. Вмешательство стало возможным благодаря внедрению современного оборудования и слаженной работе офтальмологов и оториноларингологов. Операция проведена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ключевую роль сыграл лазерный аппарат FOX 810. Тонкий лазерный световод провели через естественные слёзные пути, сформировав новый канал для оттока слезы. Оториноларингологи контролировали каждый этап с помощью эндоскопического оборудования, обеспечив безопасность и точность.

Пациентка, несколько лет страдавшая от слезотечения из-за непроходимости носослёзного протока, избавилась от проблемы. У женщины развилось воспаление с инфекцией — теперь патологический процесс устранён, функция слёзных путей восстановлена.

Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе ведётся системная работа по модернизации здравоохранения: обновляется материально-техническая база, закупается оборудование, расширяется спектр высокотехнологичных услуг. Заведующий офтальмологическим отделением Денис Ковалёв подчеркнул, что лазерная технология позволяет решать сложные случаи малоинвазивно, сокращая сроки реабилитации.