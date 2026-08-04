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НовостиОбщество4 августа 2026 5:18

За неделю смоленские медики выехали к пациентам почти 3,8 тысячи раз

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю бригады скорой помощи Смоленской области выполнили 3758 выездов к пациентам, из них 416 — к детям. В медучреждения доставлены 1302 человека.

На инфаркты медики выезжали 19 раз, на инсульты — 111, на ДТП — 52, на отравления — 28, на пожары — 7, на вызовы к пациентам с алкогольным опьянением — 72. По поводу ОРВИ выполнено 134 вызова, из них 91 — к детям. Наиболее частой причиной вызова стало повышение артериального давления — 834 выезда.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в СОКБ впервые провели лазерную операцию на слёзных путях.