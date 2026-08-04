5 августа в Смоленске на сутки отключат воду на нескольких улицах и переулках

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске с 9 часов 5 августа до 9 часов 6 августа будет отключено холодное водоснабжение в связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию.

Без воды останутся жители 2-го Рославльского переулка, 2-го Выставочного переулка, улицы Дачной, 2-го Овражного переулка, Ясенного тупика, а также домов по улицам Шевченко (с 23-го по 59-й и другие номера), Румянцева (дома 1–7) и Ломоносова (дома 1–10а). Под отключение попадают в том числе детские сады №28 «Надежда», №27 «Садко», №30 «Аист» и школа №12.

Для бытовых нужд организуют подвоз воды. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки сетей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что за неделю смоленские медики выехали к пациентам почти 3,8 тысячи раз.