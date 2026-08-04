Смолянка перевела лжетурагенту 300 тысяч и осталась без отпуска

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Смоленска обратилась 34-летняя местная жительница. Она готовилась к отпуску и нашла в интернете предложение турагента, который якобы специализировался на премиальных путешествиях. В мессенджере неизвестный пообещал организовать отпуск мечты, после чего женщина перевела по QR-коду более 300 тысяч рублей на неустановленный счёт. Когда лжетурагент перестал выходить на связь, смолянка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 5 августа в Смоленске на сутки отключат воду на нескольких улицах и переулках.