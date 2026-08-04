В Смоленской области упрощают жизнь бизнесу: за полгода устранили сотню избыточных требований

Фото: Минэк Смоленской области.

Министерство экономического развития Смоленской области подвело итоги работы по оценке регулирующего воздействия и снижению административных барьеров за первое полугодие 2026 года. За отчётный период проведена оценка 34 проектов региональных нормативных актов, по 25 из которых высказано 164 предложения и замечания — все направлены на устранение избыточных требований и упрощение ведения бизнеса. Проведена экспертиза шести действующих правовых актов. На муниципальном уровне ОРВ проведена в отношении 61 проекта — лидерами стали Рославльский, Гагаринский округа и Смоленск.

На портале regulation.admin-smolensk.ru организованы публичные консультации, где предприниматели могут высказать предложения по доработке проектов актов.

В национальном рейтинге состояния инвестклимата по итогам 2025 года Смоленская область сохранила позиции в группе лидеров с «Высшим уровнем» проведения регуляторных процедур.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса — ключевые факторы для повышения конкурентоспособности экономики региона. Необходимо продолжать двигаться в этом направлении, чтобы сделать регион ещё более привлекательным для инвесторов».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что смолянка перевела лжетурагенту 300 тысяч и осталась без отпуска.