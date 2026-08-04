Гагаринский светотехнический завод модернизируют с помощью льготного займа в 350 млн рублей

Фото: Минпромторг Смоленской области.

В Смоленской области продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках соглашений, заключённых на Петербургском международном экономическом форуме. В 2025 году губернатор Василий Анохин заключил соглашение с компанией «Вартон» о модернизации Гагаринского светотехнического завода. На предприятии закупают современное оборудование, создают лаборатории контроля качества, модернизируют инженерную инфраструктуру. Региональное правительство помогло привлечь льготный заём Фонда развития промышленности на 350 млн рублей и увеличить мощность электроснабжения до 3 МВт. В конце 2026 года планируется запуск нового цеха по производству алюминиевого литья под давлением. Общий объём инвестиций уже превысил 500 млн рублей. Завод выпускает более 120 тысяч единиц продукции в год.

Губернатор отметил: «Важно, что соглашения, заключённые на ПМЭФ, получают практическую реализацию. Модернизация завода — пример эффективного взаимодействия государства и частного сектора, который укрепляет доверие инвесторов и способствует наращиванию промышленного потенциала региона».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области упрощают жизнь бизнесу: за полгода устранили сотню избыточных требований.