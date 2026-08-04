Глава Смоленска провёл штаб по благоустройству: акцент на покосе травы и работе подрядчиков

Фото из архива. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Смоленска Александр Новиков провёл штаб по благоустройству с руководителями ответственных учреждений и начальниками территориальных управлений. На совещании детально разобрали каждый строительный объект, озвучили все замечания, которые были выявлены во время объезда. Основные замечания касались содержания города: вырубки порослевки, покоса травы вдоль дорог, на улицах, во дворах и общественных пространствах.

По объектам строительства глава города напомнил о необходимости активного взаимодействия с подрядными организациями — всегда быть на связи, оперативно решать вопросы, чтобы работы не стояли из-за нерешённых моментов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Гагаринский светотехнический завод модернизируют с помощью льготного займа в 350 млн рублей.