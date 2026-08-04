Ветеран СВО из Смоленска вошёл в топ 12 на турнире «Шахматы для СВОих»

Фото: паблик "Смоленская область", ВК.

Первый Всероссийский шахматный турнир среди ветеранов СВО и боевых действий «Шахматы для СВОих» прошёл с 29 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле. Чемпионат объединил представителей всех 89 регионов страны .

От Смоленской области выступил ветеран СВО Дмитрий Кирюшин. В соревнованиях, проходивших по швейцарской системе в девять туров, участвовали 92 человека. Дмитрий набрал шесть очков и занял 12 е место, показав один из лучших результатов .

Самым ярким моментом для смоленского ветерана стала партия с международным гроссмейстером, многократным чемпионом мира Сергеем Карякиным .

Губернатор Василий Анохин отметил важность таких инициатив: «Шахматы — это игра, которая требует ясного ума, холодного расчёта и умения принимать верные решения даже в самых сложных ситуациях. Именно эти качества всегда отличали наших защитников. Мы в регионе будем и дальше поддерживать такие инициативы, которые помогают ветеранам раскрывать свой потенциал и находить себя в мирной жизни» .

Первый чемпионат положил начало новой ежегодной традиции. Турнир организован при поддержке фонда «Защитники Отечества» и всероссийского проекта «Шахматы для СВОих» .

Ранее «Комсомольская правда» писала, что глава Смоленска провёл штаб по благоустройству: акцент на покосе травы и работе подрядчиков.