В смоленском перинатальном центре родился «богатырь» весом 5440 граммов

Фото: Перинатальный центр г. Смоленска

В Перинатальном центре Клинической больницы № 1 Смоленска появился на свет мальчик Лука — самый крупный новорождённый за всю историю учреждения. Вес малыша составил 5440 граммов, рост — 61 сантиметр. Лука стал первенцем в молодой семье. Как отметили врачи, крупный вес обусловлен наследственностью: отец ребёнка при рождении весил около пяти килограммов. Роды прошли успешно, состояние мамы и малыша оценивается как удовлетворительное.

Губернатор Василий Анохин поздравил семью и подчеркнул: «Рождение каждого ребёнка — это радость и большая ответственность, а появление такого «богатыря», как Лука, — повод для особой гордости. Это событие наглядно демонстрирует, насколько важна слаженная работа наших медицинских специалистов».

В регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми: выплаты, компенсации для студенческих семей, пункты проката товаров для новорождённых, подарочные наборы при выписке, школы беременных и кабинеты поддержки грудного вскармливания.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что ветеран СВО из Смоленска вошёл в топ 12 на турнире «Шахматы для СВОих».