В Смоленске по камерам нашли подростков, разрисовавших мост в парке 1100-летия

Фото: скриншот с камер.

По записям камер видеонаблюдения установлены личности вандалов, которые нанесли надписи на перила моста в парке 1100-летия Смоленска. Лица подростков отчетливо видны, материалы переданы в полицию. Надписи заметил во время ночного объезда глава города Александр Новиков.

«Очень неприятно, что мы каждые день и ночь выезжаем, выявляем нарушения, даём поручения, восстанавливаем, приводим в порядок, а кто-то приходит и за несколько минут сводит усилия десятков людей практически на нет. Рисуют, ломают и портят, проявляя крайнее неуважение к городу», — заявил Новиков.

Он выразил надежду, что «художники» получат наказание и поймут: в Смоленске за вандализм отвечают.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в смоленском перинатальном центре родился «богатырь» весом 5440 граммов.