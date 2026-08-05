За сутки в Смоленской области горели торф, строения и автомобили, в ДТП пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области ликвидировали несколько техногенных пожаров и три дорожно-транспортных происшествия. Сводку предоставили в региональном управлении МЧС.

В Рославльском округе у села Остер горел торф на площади 0,7 гектара. К тушению привлекались 32 человека и 11 единиц техники. В Ершичском округе в деревне Литвинова Буда горело бросовое строение, в Глинковском округе в деревне Болтутино — легковой автомобиль. В Рославле произошло возгорание в комнате в 17-м микрорайоне, а в селе Городецкое горела частная баня с пристройкой.

Трижды пожарные выезжали на тушение мусора.

На трассе М-1 в Кардымовском округе на 362-м километре автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся. Пострадал мужчина в возрасте 63 лет. В Дорогобуже на улице Карла Маркса столкнулись два легковых автомобиля — пострадавших нет. В посёлке Печерск повредилась топливная система автомобиля, сотрудники МЧС смыли с дороги легковоспламеняющиеся жидкости. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске по камерам нашли подростков, разрисовавших мост в парке 1100-летия.