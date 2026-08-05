В Смоленске менеджер оформил четыре сим-карты на клиента без его согласия

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий УМВД России по Смоленской области выявили факт неправомерного доступа к компьютерной информации. Установлено, что житель Смоленска в возрасте 20 лет, работая менеджером по продажам, с помощью специального ПО оформил четыре сим-карты, используя данные клиента 1981 года рождения без его согласия. Фигурант пояснил, что сделал это, чтобы улучшить показатели продаж. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ, максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что за сутки в Смоленской области горели торф, строения и автомобили, в ДТП пострадал мужчина.