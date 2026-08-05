8 августа на площади Ленина в Смоленске выступят Буйнов, Майданов и Саруханов

Фото: Правительство СО.

8 августа в 19:00 на главной площади Смоленска пройдёт праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады. Перед зрителями выступят Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие артисты. Мероприятие организовано совместно региональным Управлением ФССП и Правительством Смоленской области.

Концерт станет завершающим аккордом «Вахты Памяти», которая проходила с 30 июля по 7 августа в Ельнинском районе. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Ельнинской наступательной операции — первой крупной победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вахта объединила около 250 участников из разных регионов России — сотрудников ФССП и членов их семей, занимавшихся поиском и увековечением памяти павших защитников.

Губернатор Василий Анохин неоднократно подчёркивал важность сохранения исторической памяти и поддержки поискового движения, зародившегося на Смоленщине.

Вход свободный.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске менеджер оформил четыре сим-карты на клиента без его согласия.