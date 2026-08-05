В Смоленской области леса патрулируют с помощью беспилотников

Фото: Министерство лесного хозяйства Смоленской обл.

В Смоленской области патрульные группы Лесопожарной службы ведут круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки с помощью беспилотных авиационных систем «Геоскан 801». Оборудование приобретено в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В регионе установлен 3 класс пожарной опасности. БАС позволяет сканировать большие территории, в том числе в инфракрасном спектре. По итогам комплексного мониторинга очагов возгораний в лесничествах не обнаружено.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Наши леса — бесценное природное богатство. Использование беспилотников открывает возможность выявлять скрытые угрозы, которые могут остаться незамеченными при традиционных методах патрулирования».

В регионе организовано обучение специалистов лесничеств по программе подготовки операторов БПЛА. В ближайшее время управлять «Геосканом» смогут не только узкие специалисты, но и штатные работники лесничеств.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске из-за ремонта теплосетей изменится схема движения трамваев.