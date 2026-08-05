Более 150 смоленских компаний вошли в каталог «Сделано в Смоленске»

Фото: сайт "Сделано в Смоленске"

В электронном каталоге «Сделано в Смоленске» представлено более 150 предприятий региона. Важным шагом стало соглашение между Правительством Смоленской области и Российским экспортным центром о взаимодействии систем сертификации «Сделано в Смоленске» и «Сделано в России». Сертификат «Сделано в Смоленске» подтверждает, что продукция произведена в регионе, и даёт приоритет при вступлении в систему «Сделано в России». На сегодня сертификацию прошли 37 компаний, обладателями знака «Сделано в России» стали 33 предприятия.

Вступить в каталог можно онлайн на платформе «Мой экспорт». Губернатор Василий Анохин отметил: «То, что более 150 смоленских предприятий уже представлены в каталоге, говорит о растущей конкурентоспособности нашей продукции и о том, что меры поддержки бизнеса работают».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области леса патрулируют с помощью беспилотников.