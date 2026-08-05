Смоленская команда участвует во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» в Ханты-Мансийске

Фото: из личных архивов участников.

В Ханты-Мансийске стартовали юбилейные XX Всероссийские соревнования учащихся «Школа безопасности». Смоленскую область в старшей возрастной группе представляют восемь воспитанников областного детско-юношеского центра туризма, краеведения и спорта. Право выступать на Всероссийском уровне ребята завоевали, победив на межрегиональных соревнованиях в ЦФО.

Программа включает кросс-эстафету, пожарную эстафету, поисково-спасательные работы в техногенной среде и на акватории, а также трёхдневный «Маршрут выживания» в естественной среде. Смоленская команда уже успешно прошла первый этап — «Полосу препятствий».

Губернатор Василий Анохин пожелал ребятам достойно пройти все испытания: «Такие состязания воспитывают характер, учат работать в команде и не теряться в сложных ситуациях. Желаю нашим юным спасателям проявить свои лучшие качества и привезти домой не только награды, но и бесценный опыт».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что более 150 смоленских компаний вошли в каталог «Сделано в Смоленске».