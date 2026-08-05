Как погода повлияет на будущий урожай на Смоленщине

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нынешнее лето наверняка войдёт в историю Смоленщины как одно из самых

дождливых. Штормовые предупреждения от МЧС следуют одно за другим. Циклоны и атмосферные фронты приносят с собой ливни, сильный ветер, а порой и град.

И пусть классики утверждают, что у природы нет плохой погоды – с этим готовы поспорить и рядовые обыватели, которые постоянно носят с собой зонты, и особенно дачники и аграрии, которые в этом году вынуждены пересмотреть виды на урожай.

ГНИЛЬ И РОСА

После затяжных дождей томаты, картофель и другие культуры особенно уязвимы перед грибковыми заболеваниями. Последствия могут быть критичными – гипоксия клубней, угнетение и отмирание корневой системы, загнивание проростков... Всё это ведёт не только к прямой потере урожайности, но и к резкому ухудшению потребительских свойств: овощи теряют вкусовые качества, становятся не пригодными для длительного хранения.

«Стебли и листья картофеля из-за излишней влаги «съела» фитофтора, так что будет много гнилых клубней. Уже было такое, когда чистый с виду картофель, полежав в погребе, чернеет. Также погнило много лука, соседи жаловались на гнилой чеснок. Пострадал и крыжовник – избыток влаги спровоцировал появление мучнистой росы. Что до корнеплодов – свёклы, моркови, то они чувствуют себя более-менее сносно. Капуста влагу тоже любит», – рассказывает садовод Инга Васильевна, у которой свой дом на краю Смоленска.

На больших полях проблемы другие. Смоленский фермер Александр рассказывает: сено заготавливают урывками, оно плохо сохнет, и это сказывается на качестве. Трава уже переросла — обычно в это время начинают второй сенокос, а в этом году только первый.

Весной, по его словам, всё пошло не по плану: из-за проблем с удобрениями пришлось отказаться от пшеницы и сделать ставку на овёс. Раннее тепло и сухая погода выгнали технику в поля уже в середине апреля, но потом ударили холода и начались дожди — работу приостановили. Впрочем, в целом по региону ситуация опасений не вызывает.

«На конец июля заготовлено 23 тысячи тонн сена, что соответствует уровню прошлого года. Общий объём сенажа достиг 136,5 тысячи тонн — это на 14% больше, чем год назад. Силоса заготовлено 22,2 тысячи тонн — прирост к прошлому году составил 35%», – рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области.

ВСЁ ДО ЗЁРНЫШКА

Тем временем в регионе уже начали убирать озимые. Из-за погоды сроки сдвинулись на неделю-полторы. В некоторых хозяйствах посевы полегли — это и мешает технике, и снижает качество зерна. Но в профильном ведомстве успокаивают: «Ситуация не критичная. Погода налаживается, сейчас массово выходим в поля. Полёгшие участки есть, но они небольшие, будем убирать всё до зернышка».

«Ситуация под контролем, – подтверждает старший лейтенант внутренней службы Артём Савин, заместитель начальника колонии-поселения № 7 УФСИН России по Смоленской области (это единственная сельскохозяйственная колония региона, здесь выращивают и овощи, и зерновые культуры). – Применяем целый комплекс защитных мер, прежде всего, регулярно обследуем посевы. При первых признаках заболеваний купируем эти очаги. Также проводим профилактическую обработку полей фунгицидами широкого спектра действия, параллельно ведём подкормку микроэлементами для усиления иммунной системы растений. Благодаря этому полеганий удалось полностью избежать. Кроме того, постоянно проводим механическую обработку полей, чтобы разрыхлить почвенную корку и дать корням дышать. Со слизнями справляемся профилактикой. По остальным вредителям «держим оборону» стандартным набором инсектицидов».

Аграрии понимают: небесную канцелярию не перехитрить – приходится играть по её правилам и использовать каждый погожий денёк. Унывать, впрочем, пока рано: как говорится, цыплят по осени считают, а вместе с ними картофель, яблоки и пшеницу...

В Минсельхозе заверили: уборку постараются провести в лучшие агротехнические сроки и без потерь.