Школа-2026: без домашки, зато с дронами, ИИ и «ДНК России»

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Новый учебный год перекраивает расписание сразу на нескольких этажах - от первого класса до выпускного. Кому-то повезёт с меньшим числом уроков и без домашних заданий, кому-то, наоборот, добавят новые предметы и часы. Вместе с коллегами с сайта АиФ-Смоленск давайте попробуем разобраться, с чем из этого вы можете столкнуться.

Первоклашкам официально запретят домашку

Раньше на «домашку» первоклассникам отводили не больше часа в день - теперь её не будет вовсе, и это уже закреплено официально. Если учитель всё же посоветует что-то порешать дома, это будет именно совет, а не обязаловка: заниматься дополнительно с ребёнком или нет - решают родители.

Вопрос с учебниками при этом завис в воздухе. Раз тащить книги домой каждый день больше не обязательно, логично было бы оставлять их в классе. Но, как объяснила замминистра образования и науки Смоленской области Валентина Фоминых, единого правила тут нет: если родители хотят повторять материал дома или просто быть в курсе программы, вопрос с учебниками лучше решать индивидуально вместе с учителем.

Ещё одно послабление касается сентября и октября. В этот адаптационный период школы вправе сократить число уроков по основным предметам - русскому, чтению, математике, окружающему миру, музыке, рисованию и технологии. Из программы при этом ничего не выбрасывается: просто первые недели проходят в более спокойном темпе, чтобы дети успели привыкнуть к новому ритму, а не втянулись в него с разбегу.

Обществознание сжимается, история - набирает вес

В средней школе перемен заметно больше. Обществознание теперь останется только в 9 классе, а вот истории, наоборот, станет больше - предмет получает более чёткую и жёстко выстроенную программу и фактически превращается в один из главных не только по смыслу, но и по объёму часов.

Пятиклассникам урежут иностранный язык - с трёх часов в неделю до двух. Освободившееся место в расписании займёт новый обязательный предмет - «Духовно-нравственная культура России», или -коротко - ДНК России.

Вводить его будут постепенно, а не одним махом. В 2026/2027 учебном году предмет появится только у пятиклассников - по полчаса в неделю, 17 часов за год. С 2027/2028 года ДНК России станет обязательной уже для 5–7 классов, причём в шестом и седьмом на неё выделят по 34 часа в год - то есть по целому уроку в неделю. Курс будет строится не на сухих формулировках, а вокруг судеб конкретных людей - учёных, военных, деятелей культуры и государственных деятелей, через которые раскрываются традиционные ценности и история народов России.

От пожарной тревоги до беспилотников

Учеников с 6 по 11 класс ждет новый предмет - «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), который пришёл на смену привычному ОБЖ. Как заявлял министр просвещения Сергей Кравцов, доля начальной военной подготовки внутри этого предмета вырастет с 20 до 50%.

При этом ОБЗР - далеко не только про строевую подготовку. В программе по-прежнему остаются правила поведения при пожарах и авариях, бытовая безопасность, ПДД, действия при стихийных бедствиях и разбор интернет-угроз. Военный блок - это основы гражданской обороны, эвакуация, подготовка к военной службе, строевые приёмы, противодействие экстремизму и терроризму. Список тем разросся будто снежный ком: отдельно и подробно разберут первую помощь и устройство беспилотных летательных аппаратов - то, что ещё пару лет назад в школьную программу точно не попадало.

Второе новшество - искусственный интеллект. Отдельным предметом он не станет: нейросети будут разбирать в рамках углублённого курса информатики. Детей научат не столько пользоваться ИИ, сколько не доверять ему слепо - понимать, как устроены языковые модели, проверять их ответы, находить ошибки и критически оценивать полученную информацию. Своего рода прививка от бездумного копирования готовых ответов. Пока курс рассчитан только на тех, кто выбрал информатику профильным предметом, но в будущем программу могут расширить.

Смоленские нововведения: кадеты и творческие профили

Есть перемены и местного масштаба. С 1 сентября 2026 года в двух смоленских школах - №17 и №27 - откроются кадетские классы с правоохранительным уклоном. По словам главы города Александра Новикова, идею предложили сами школьники: классы должны готовить будущих офицеров, следователей и сотрудников, которые займутся охраной правопорядка.

Параллельно в городе появятся профильные группы с углублённым изучением искусства - на базе гимназии №4, а также школ №12 и №16. По сути, к уже работающим предуниверситетским классам по инженерии, медицине, экономике и сельскому хозяйству город добавляет творческую линейку - для тех, кому ближе не чертежи, а сцена. Программы охватят музыку, театр, художественное творчество и хореографию, а заниматься с ребятами будут преподаватели института искусств. Школьникам обещают доступ к творческим мастерским, студиям и библиотекам вуза, а также мастер-классы, концерты, спектакли, фестивали и профориентационные встречи.