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Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Сафонове и встретился с партийным активом округа. Большинство обращений касались ЖКХ: протекающие крыши, отсутствие водоснабжения, капремонт и изношенные трубы.

Жители дома №63 по улице Первомайской пожаловались на некачественный ремонт по программе «Комфортная городская среда» — асфальт уже разрушается, подрядчик не реагирует. Также обеспокоены состоянием детской площадки и подтоплениями из-за канавы у дома. После приёма Ляхов лично выехал на место и осмотрел проблемные участки.

Жители жаловались на состояние дорог: на улице Сенной ремонт перенесли на 2027 год, из-за чего не ходит маршрутка. В деревне Дроздово улица Центральная, по словам жительницы, «одни ямы и пыль», нет тротуара, ездят большегрузы.

К многодетной матери из деревни Вышегор пришли с претензией соседи: её участок, по их мнению, мешает проезду техники. Ляхов пообещал провести кадастровую экспертизу и взять вопрос под личный контроль.

Обратилась жена погибшего при атаке БПЛА — её сын учится платно, и семья не знает, как оплачивать обучение. Ляхов пообещал помочь ускорить оформление соцвыплаты.

Также обсуждались газификация деревни Гридино, доступность детсадов, загрязнение реки Вопец и транспортное сообщение. Все обращения взяты в работу.

Ляхов также посетил стройплощадку нового 10-этажного дома — в городе более 15 тысяч «квадратов» аварийного жилья. Он поручил сдать объект до конца года, чтобы начать расселение.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что команда Смоленской области участвует во всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» в Ханты-Мансийске.