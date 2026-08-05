В Смоленске реконструируют аэропорт «Северный» за 10 миллиардов рублей

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Главгосэкспертиза утвердила проект реконструкции аэропорта «Смоленск-Северный». Работы ведутся по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Основной элемент — новая взлётно-посадочная полоса длиной 2500 метров и шириной 42 метра, а также рулежная дорожка и перрон для четырёх воздушных судов. Построят и современный аэровокзал. Стоимость проекта — более 10 млрд рублей. Завершить строительство планируют к концу 2028 года, открыть — в 2029-м.

Аэропорт сможет принимать до 250 тысяч пассажиров в год. В планах — рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самару, на Урал и в Крым.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Реконструкция аэропорта — это инвестиции в будущее региона. Открытие современных воздушных ворот станет мощным стимулом для развития туризма, привлечёт новые инвестиции и обеспечит комфорт для жителей и гостей области».

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