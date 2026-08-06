В Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент произошел 4 августа. В полицию поступило сообщение врача скорой помощи об обнаружении в квартире на Витебском шоссе тела женщины 46-летней женщины с ножевым ранением. На месте происшествия сотрудники ППС и следственно-оперативная группа установили, что между погибшей и её 43-летним сожителем, находившимися в нетрезвом состоянии, возник конфликт. Мужчина нанёс женщине удар ножом в грудь. позже он пытался оказать ей помощь и вызвал медиков, но врачи констатировали смерть.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье (убийство. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что три смоленских предприятия объединились для выпуска 90 тысяч игрушек.