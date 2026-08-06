Ночью над Смоленской областью сбили 20 украинских БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Прошедшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале .
По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков дронов работают оперативные службы.
Глава региона выразил благодарность военным за защиту области и призвал жителей соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите о находке по номеру 112.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы.