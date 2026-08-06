18-летняя водитель из Велижа заплатит 45 тысяч за выпитый алкоголь после ДТП

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд в Велижском округе вынес постановление в отношении 18-летней местной жительницы, которая 12 июля на Ford Focus совершила наезд на припаркованный ВАЗ 2112 и скрылась с места происшествия. Владелица повреждённой машины установила виновницу по камерам видеонаблюдения. В суде девушка признала вину, пояснив, что не справилась с управлением и, испугавшись, уехала домой. Суд назначил наказание по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — 3 суток административного ареста.

Позже выяснилось, что после ДТП водитель употребила алкогольный коктейль, что запрещено ПДД до проведения освидетельствования. За это нарушение (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ) суд оштрафовал её на 45 тысяч рублей. Лишение прав не применялось, так как девушка их не получала.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы.