В Смоленской области собрали 9 тысяч тонн зерна при урожайности 30 ц/га

Фото: Правительство СО.

Зерновые и зернобобовые убраны с 3 тысяч гектаров — собрано 9 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Лидируют Новодугинский и Починковский округа. Уборка рапса выполнена на площади почти 3 тысячи гектаров — первую тысячу тонн намолотили аграрии Руднянского округа.

Заготовка кормов идёт на уровне 2025 года: скошено 38,5 тысячи гектаров трав, заложено почти 176 тысяч тонн сенажа (на 28 тысяч больше прошлогоднего). Лидеры — Сафоновский, Монастырщинский, Руднянский, Смоленский и Глинковский округа.

Смоленская область остаётся лидером по льну-долгунцу: вытереблено 3,5 тысячи гектаров (на 2 тысячи больше, чем год назад). Под гречиху отдано 6,9 тысячи гектаров.

Сбор ягод: «Новичков Вышегор» собрал 5 тонн голубики и 1,5 тонны жимолости. «Беррико» выращивает голубику на 25,5 гектара, ИП Федорцов увеличивает посевы земляники до 3 гектаров, планируя урожай до 14 тонн.

Объём федеральной поддержки АПК вырос до 1,6 млрд рублей, впервые введены субсидии на авансирование лизинга техники, на восстановление плодородия направлено 520 млн рублей.