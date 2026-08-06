В Смоленске капитально ремонтируют школу №1 и детский сад «Росинка»

Фото: Администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжаются работы по капитальному ремонту образовательных учреждений. В средней школе №1 уже заменены кровля, водосточная система, фасад, окна и двери, обновлены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Отделка завершена на трёх этажах. Сейчас подрядчик ремонтирует первый этаж, спортзал, пищеблок и цоколь, монтирует пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, благоустраивает территорию и спортплощадку.

В детском саду №51 «Росинка» также выполнен большой объём работ: отремонтирована кровля, заменены инженерные коммуникации, продолжается ремонт групповых помещений, пищеблока, санузлов и фасада, обновляется асфальтовое покрытие на территории.

Глава города Александр Новиков подчеркнул: «Капитальный ремонт образовательных учреждений — это инвестиции в будущее наших детей. Современные школы и детские сады должны быть не только красивыми, но прежде всего безопасными, функциональными и комфортными».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области собрали 9 тысяч тонн зерна при урожайности 30 ц/га.