В ночь на 13 августа смоляне увидят парад планет, затмение и звёздопад Персеиды

Фото: Администрация г. Смоленска.

В ночь с 12 на 13 августа жителей Смоленска ждёт сразу несколько астрономических явлений: парад шести планет, максимум метеорного потока Персеиды и частное солнечное затмение. Подробности подготовили лекторы Смоленского планетария.

Парад планет лучше всего наблюдать за 30–60 минут до восхода Солнца. Невооружённым глазом можно увидеть Сатурн, Марс и Юпитер, для Нептуна и Урана понадобится телескоп. 16 августа Меркурий и Юпитер подойдут особенно близко.

Частное солнечное затмение в Смоленске начнётся в 20:07, но Солнце зайдёт до максимальной фазы в 26%. Наблюдать можно только через специальные солнечные фильтры или очки для затмений — без защиты это опасно для глаз.

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. При ясной погоде можно увидеть до 20–60 метеоров в час. Новолуние обеспечит тёмное небо — отличные условия для наблюдения. Лучше выехать за город, подальше от огней.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленске капитально ремонтируют школу №1 и детский сад «Росинка».