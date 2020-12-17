Путин обещал газифицировать две смоленские деревни. Фото: ТАСС.

Во время ежегодной пресс-конференции глава государства пообещал газифицировать две смоленские деревни - Коммуна и Мясоедово Вяземского района. С жалобой на отсутствие «голубого топлива» обратилась местная жительница.

Попросить содействия президента смолянка сочла нужным в письме - листок с жалобой лежал у Путина на столе. Между вопросами от журналистов глава государства зачитал обращение.

В своем письме Галина Климова отметила, что газовые трубы появились в 2015 году, но самого газа до сих пор нет.

- Этот вопрос может и должен быть решен, мы это обязательно сделаем в ближайшее время, - пообещал Путин.

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