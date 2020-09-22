Стала известна полная программа празднования Дня города в Смоленске - 2020

Смолян ждут концерты, мастер-классы, спортивные конкурсы и ярмарки. Фото: из архива издания.

В Смоленске опубликована программа празднования Дня города. В этом году праздничные мероприятия затянутся на два дня - 25-го пройдут митинги, возложение цветов, открытие стелы «Бессмертный полк» в Сквере Памяти Героев, а 26-го - сама концертная программа.

Основным местом притяжения станет Центральный парк, но, в то же время, праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города, пройдут и в других районах столицы региона. Смолян ждут концерты, мастер-классы, спортивные конкурсы и ярмарки. Завершится праздник ярким салютом.

26 сентября

09.00 - в трех районах города развернутся сельскохозяйственные ярмарки. На продажу будут представлены мясная, молочная и овощная продукция.

Площадь Ленина

13.00 – 14.30 - концертная программа «Смоленская стена» в исполнении солиста ансамбля Росгвардии Максима Щербицкого, фолк-группы КДЦ «Губернский» «Кудесы» и Смоленского русского народного оркестра имени В.П. Дубровского.

15.00 – 17.00 - интерактивная программа для детей от ведущих праздничных агентств города.

17.00 – 20.30 - выступления известных смоленских солистов и кавер-групп:

Ансамбль песни и танца «Витязь», DZh & OUTBACK BLUES COMPANY, Acoustic cover band SUBБОТА ВИА имени Стаса Михайлова, «КАБАЧКИ», «Fresh Time», «Kiwi», Дарья Михайлова.

20.30 – 22.00 - выступление хедлайнера праздника – обладателя премий Муз-ТВ, РУ-ТВ, Золотой граммофон – группы «Пицца».

22.00 - праздничный фейерверк.

Для любителей спорта организаторы подготовили ряд мероприятий:

14.00-15.00 - в парке «Соловьиная роща» пройдут показательные выступления и конкурсы по черлидингу «Чир-осень».

13.00 - на площадке у Главпочтамта жители города смогут попробовать свои силы в армрестлинге и армлифтинге и поучаствовать в мастер-классе по шахматам.. Также в Лопатинский саду блогеры Макс Топор и Максим Баранов проведут спортивно-развлекательную программу.

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