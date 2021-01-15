Губернатор Алексей Островский в первые за долгое время внес послабления в документ, предписывающий соблюдать ряд мер в период пандемии по коронавирусу.- Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания, - говорится в Указе.Остальные ограничительные меры остаются в силе. В то же время запрет на допуск посетителей в соцучреждения региона с круглосуточным пребыванием граждан продлен до 28 февраля.В настоящее время число заболевших коронавирусом в Смоленской области за все время наблюдений выросло до 19 264, 14 826 человек выздоровели, 362 не смогли справиться с осложнениями от болезни.За две недели нового года в регионе ежедневно фиксируется более 150 заболевших. Практически каждый день погибают люди.Ранее стало известно, что в регионе приступают к массовой прививочной компании от COVID-19. Жители региона смогут самостоятельно записаться на прививку.Читай также:В Смоленске владелец кафе получил штраф за нарушение санитарных правил. Роспотребнадзор в преддверии Нового года проверил 58 объектов общепита (подробнее)..