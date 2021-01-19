174 человека с коронавирусом выявлено в Смоленской области, 8 заболевших погибли. В то же время 318 справились с болезнью.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 8085 человек, из них 6590 - в режиме самоизоляции, 1495 - в стационаре.Сегодня православные верующие празднуют Крещение Господне. Ранее сотрудники церкви и спасатели рекомендовали смолянам не окунаться в прорубь, но некоторые все последовали традиции.Кроме того, стало известно о дате записи на вакцинацию от коронавируса. Зарегистрироваться на нее можно будет уже 31 января 2021 года.